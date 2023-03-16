RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина предложила партнерам из НАТО создать авиационную коалицию, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина предложила партнерам из стран НАТО создать авиационную коалицию, которая могла бы стать аналогом танковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сегодня завершился симпозиум среди командующих Воздушных сил стран НАТО. В нем принял участие командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Указал он на многие вещи, которые сейчас происходят на фронте... Он обратился с предложением создать именно авиационную коалицию под лозунгом "Победа в небе куется на земле"", - сказал Игнат.

По его словам, такая коалиция могла бы функционировать по примеру танковой. Спикер отметил, что, вероятно, в ближайшее время партнеры ответят на запрос Украины.

"Понятно, что не все можно говорить. Потому что такие вещи не публичны. Поэтому хочется в ближайшее время видеть еще лучшие новости", - добавил он.

В Воздушных силах сообщили, что встреча командующих прошла в онлайн-формате. Генерал-лейтенант Николай Олещук призвал партнеров предоставить Украине современные истребители.

"Вместе с тем обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, которые способны эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", - сказал он.

Напомним, в правительстве Польши заявили, что Украина может получить истребители МиГ-29 от нескольких стран.

Также известно, что Словакия договорилась с Польшей о передаче Украине МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьРосавиацияВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины