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Украина предложила антибаллистический пакет санкций против России, - Сибига

22:37 02.09.2026 Ср
1 мин
Украина стремится не дать России нарастить ракетный потенциал
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Украина предложила партнерам специальный пакет санкций против российской баллистики, который должен усложнить производство ракет и остановить его наращивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в телеэфире.

"Украина предложила антибаллистический санкционный пакет, чтобы лишить Россию возможности производить баллистические ракеты", - заявил Сибига.

По словам главы МИД, новый подход предполагает введение санкций в ответ на российские удары по Украине.

Киев настаивает, что такая реакция должна быть быстрой, чтобы Россия не получала времени для адаптации к новым ограничениям.

"После каждого массированного обстрела Украины должны вводиться новые санкционные пакеты, чтобы не давать России пауз для адаптации", - отметил министр.

Украина уже работает над ужесточением международных санкций против российского военного производства. Президент Владимир Зеленский поручил дипломатам до конца сентября добиться ограничений против компаний и лиц, помогающих РФ производить ракеты и беспилотники.

В то же время, аналитики Совета экономической безопасности Украины указали еще на одну уязвимость российского ВПК - зависимость от импортного сырья. По их данным, менее 5% компаний, вовлеченных в поставку стратегических минералов для российской оборонной промышленности, находятся под санкциями.

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