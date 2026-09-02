Украина предложила антибаллистический пакет санкций против России, - Сибига

Украина предложила партнерам специальный пакет санкций против российской баллистики, который должен усложнить производство ракет и остановить его наращивание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в телеэфире.
"Украина предложила антибаллистический санкционный пакет, чтобы лишить Россию возможности производить баллистические ракеты", - заявил Сибига.
По словам главы МИД, новый подход предполагает введение санкций в ответ на российские удары по Украине.
Киев настаивает, что такая реакция должна быть быстрой, чтобы Россия не получала времени для адаптации к новым ограничениям.
"После каждого массированного обстрела Украины должны вводиться новые санкционные пакеты, чтобы не давать России пауз для адаптации", - отметил министр.
Украина уже работает над ужесточением международных санкций против российского военного производства. Президент Владимир Зеленский поручил дипломатам до конца сентября добиться ограничений против компаний и лиц, помогающих РФ производить ракеты и беспилотники.
В то же время, аналитики Совета экономической безопасности Украины указали еще на одну уязвимость российского ВПК - зависимость от импортного сырья. По их данным, менее 5% компаний, вовлеченных в поставку стратегических минералов для российской оборонной промышленности, находятся под санкциями.