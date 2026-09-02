Украина предложила антибаллистический пакет санкций против России, - Сибига

"Украина предложила антибаллистический санкционный пакет, чтобы лишить Россию возможности производить баллистические ракеты", - заявил Сибига.

По словам главы МИД, новый подход предполагает введение санкций в ответ на российские удары по Украине.

Киев настаивает, что такая реакция должна быть быстрой, чтобы Россия не получала времени для адаптации к новым ограничениям.

"После каждого массированного обстрела Украины должны вводиться новые санкционные пакеты, чтобы не давать России пауз для адаптации", - отметил министр.