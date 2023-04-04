Украина запускает новую государственную политику по разминированию территорий

Он отметил, что после начала полномасштабной войны Украина превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы.

"Взрывоопасными предметами усеяно около 174 тысячи квадратных километров нашей земли. Это как половина территории Японии, полторы Греции или две площади Австрии", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что только за последний месяц на вражеских минах подорвались 724 человека, из них 226 погибли.

Кроме того, большое количество плодородных земель не пригодны для обработки. По его словам, урожаи этих земель могли бы накормить более 80 млн человек во всем мире.

Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужно быстрое и тщательное гуманитарное разминирование территорий.

"Мы уже сформировали нормативно-правовую базу, активизировали работу Национального органа по вопросам противоминной деятельности, создали Межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию, утвердили план разминирования более 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в девяти регионах Украины", - сказал он.

Премьер отметил, что этим занимаются около 350 групп разминирования. Специалисты обезвредили около 320 тысяч взрывоопасных предметов. Так, Николаевская область стала первым регионом, где началось гуманитарное разминирование сельхозземель.

При этом в Украине начинается вторая посевная во время полномасштабной войны. Аграрии уже посеяли более 500 тысяч гектаров. В общей сложности надеются засеять в этом году более 13 миллионов гектаров.

Государственная политика по разминированию территорий

Учитывая это, Кабмин начинает реализацию новой государственной политики в этой области, ключевые элементы которой:

обновление национальных стандартов противоминной деятельности;

эффективная госпрограмма разминирования с приоритетами территорий;

создание рынка услуг по разминированию, конкуренция между операторами разминирования, привлечение максимального количества международных операторов с помощью финансовой поддержки союзников;

образовательные и коммуникационные кампании;

активное привлечение инновационных технологий.

Правительство поручило создать отдельную структуру - Государственный центр гуманитарного разминирования, который будет участвовать в планировании мер противоминной деятельности и обеспечит работу системы управления качеством разминирования.

Между тем, Украина создает широкую коалицию стран, которые помогут сделать так, чтобы процесс разминирования не длился десятилетия. Первоочередной потребностью являются финансовые ресурсы.

"По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию будет стоить 37,4 млрд долларов. Только потребности на текущий год достигают более 397 млн долларов", - добавил премьер.

Украина уже получила 16 млн долларов международной технической помощи и имеет предварительные договоренности о еще 73 млн долларов.

Шмыгаль также отметил перспективность формата патроната стран G7 над заминированными украинскими регионами. Это будет способствовать возвращению жизни на деоккупированные территории и позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности, критической и транспортной инфраструктуры.