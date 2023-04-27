Украина заминирована больше, чем Афганистан и Сирия, а темпы разминирования "очень медленные"

"Около 30% территории Украины (174 тысяч кв. км) подверглись интенсивным боевым действиям. Этот район требует обследования и очистки от огромного количества взрывоопасных предметов, оставленных захватчиками", - говорится в отчете.

Исходя из этого исследователи приходят к выводу, что "Украина является крупнейшей заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия".

"Район, требующий расчистки, по-прежнему очень трудно оценить или даже получить к нему доступ, поскольку боевые действия все еще продолжаются: около 18% территории Украины остается под оккупацией", - добавляют в документе.

При этом, как отмечают составители отчета, на сегодняшний день "Харьковская и Херсонская области остаются наиболее "зараженными" районами из всех освобожденных территорий", так как российские войска находились там более длительный период времени.

При этом, согласно отчету, проблема усугубилась по сравнению с ситуацией до февраля 2022 года.

"Во-первых, боевые действия стали более тяжелыми и продолжительными; во-вторых, развернута гораздо большая номенклатура взрывоопасных предметов и, наконец, в 10 раз больше площадь потенциально зараженной территории", - добавляют в отчете.

А, как уточняется в отчете, темпы работ по разминированию "очень медленные".

"С февраля 2015 года требуется расчистка 16 тысяч кв. км в Донецкой и Луганской областях, из них 7 тысяч кв. км на подконтрольных Украине территориях. Фактический размер территорий, очищенных в 2015-2021 гг., составил 414,56 кв. км (что составляет всего 5,9% потенциально загрязненных территорий в контролируемых районах и 2,5% потенциально загрязненных территорий как в контролируемых, так и в неконтролируемых районах)", - резюмируют авторы.

Как сообщалось, Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Техника ускорит процесс разминирования и сохранит жизни украинцев.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.