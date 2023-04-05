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Украина остается в совместной заявке на проведение ЧМ-2030

Фото: Руководители трех ассоциаций во время одного из совместных заседаний (marca.com)
Автор: Антон Федорцив

Провести футбольный Мундиаль 2030 вместе с Марокко, Испанией и Украиной запланировала Португалия. Ранее предполагалось, что арабская страна заменила в заявке Украину.

Об этом заявил премьер-министр республики Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пиренейские государства не отказались от идеи совместного проведения ЧМ-2030. Украинская ассоциация футбола остается в проекте.

"У нас есть амбиции вместе с Испанией, Марокко и Украиной организовать чемпионат мира 2030 года в рамках единой совместной заявки между двумя берегами Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, который соединит спорт и лучшие ценности двух континентов – Европы и Африки", – заверил глава правительства Португалии.

В начале марта появились слухи о конце участия Украины в проекте. Инициаторами разрыва были Испания и Португалия. Среди возможных причин, в частности, называли разрушение инфраструктуры в результате войны и уголовные производства против руководства УАФ.

Хозяина или хозяев ЧМ-2030 выберут на конгрессе ФИФА в 2024 году. Соревноваться в тендере планируют группы государств. Конкурентами Марокко, Португалии, Испании и Украины могут стать совместные заявки Саудовской Аравии, Египта, Греции и Аргентины, Парагвая, Уругвая, Чили. Скорее всего, на Мундиале будут соревноваться 48 сборных.

К слову, накануне разобрали инсайд об интересе сборной Украины к хорватскому тренеру Биличу.

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