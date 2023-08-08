Украина закрыла 280 международных автобусных маршрутов

В Украине закрыли 280 международных автомобильных маршрутов, ведущих в направлении Польши и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры .

Как отметили в пресс-службе, министерство приступило к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов.

Так, по решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых:

Маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши - 118;

Маршруты, ведущие в РФ - 140;

Маршруты в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики - 22.

"Сейчас министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг - это верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса єЧерга для пересечения границы автобусам", - сказал заместитель министра Сергей Деркач.

По словам Деркача, после верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет проходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Отдельное внимание министерство уделит маршрутам, пролегающим через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае перевозчик должен обратиться в министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут.

Электронная очередь на границе

Как сообщалось, с мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой. При этом для грузовиков ввели обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

Кроме того, с августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".