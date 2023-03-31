Украина призвала РФ показать списки пленных в ответ на очередную провокацию "омбудсмена"

Сегодня "омбудсмен" России Татьяна Москалькова, которую исключили из Международного института омбудсмена, выступила с пропагандистским заявлением, в котором обвинила Украину в нежелании обменивать военных. Якобы в подтверждение своих слов она выложила список из 133 фамилий пленных.

В штабе отмечают, что единственным позитивом в таких провокациях является обнародование списков, которыми РФ косвенно подтверждает пребывание украинских граждан в неволе.

"Предлагаем госпоже Москальковой в следующий раз обнародовать все списки украинцев, которые находятся во вражеском плену: информацию, которую государство-агрессор старательно скрывает от Украины и международных организаций", - добавляют в штабе.

Напомним, что 25 февраля Москалькова попала в санкционный список ЕС за отрицание факта фильтрационных мероприятий, которые РФ проводит на оккупированных территориях.

В штабе подчеркивают, что РФ удерживает как пленных гражданских заложников, некомбатантов (лиц, которые служат в армии, но не участвуют в боевых действиях, как музыканты, медики, капелланы), а также тяжелобольных и раненых бойцы. При этом их всех должны освобождать без дополнительных условий.

Напомним, на прошлой неделе Украина в одностороннем порядке освободила тяжелораненых российских военнопленных, которых можно было транспортировать. При этом РФ вместо того, чтобы пойти на аналогичные шаги, пытается дискредитировать украинские структуры и организации, которые занимаются обменом, посредством информационных вбросов.