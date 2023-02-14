Украина призвала перенести зимнее заседание ПА ОБСЕ из-за возможного присутствия России

В Верховной Раде Украины было предложено перенести зимнее заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и созвать внеочередное заседание Бюро ассамблеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Верховной рады Украины.

"Недопустимая, вопиющая ситуация, когда делегации Украины и РФ окажутся за одним столом на официальном заседании ПА ОБСЕ", - подчеркнул неоднозначность возможного события председатель ВР Руслан Стефанчук во время разговора с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Он отметил, что Австрия как принимающая сторона не отказала делегациям Российской Федерации и Республики Беларусь в получении виз для посещения официального мероприятия ОБСЕ.

"Особенно учитывая, что это заседание состоится в Вене именно 23-24 февраля, в годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ", - заметил Стефанчук.

Как оперативный выход из ситуации украинские власти предложили рассмотреть вопрос созыва внеочередного заседания Бюро ассамблеи и принять решение о переносе зимнего заседания ОБСЕ.

"Лично у меня есть определенные сигналы от партнеров о поддержке такого решения. Кремлевский режим должен быть изолирован", - заверил глава украинского парламента.

Он призвал президента Парламентской ассамблеи усилить работу по организации процесса принятия Постоянным комитетом решения, которое сделает возможным прекращение участия в работе органов Ассамблеи парламентской делегации страны-агрессора.

Как отмечается в Telegram-канале, в настоящее время ПА ОБСЕ оказалась в кризисной ситуации. К тому же, на предварительном заседании в Варшаве Постоянный комитет ОБСЕ не принял изменений к Правилам процедуры Ассамблеи.