Украина призвала надавить на КНДР из-за попытки запуска разведывательного спутника

Украина обратилась к международному сообществу с просьбой усилить давление на Северную Корею после того, как она попыталась запустить разведывательный спутник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В МИД подчеркнули, что Украина глубоко обеспокоена попыткой КНДР запустить разведывательный спутник.
"Мы решительно осуждаем неоднократные нарушения Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - уточнили в ведомстве.
Там добавили, что подобные действия, в том числе и предоставление России оружия для войны в Украине, существенно ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе и мире.
"Украина призывает усилить давление со стороны международного сообщества на Пхеньян в целях соблюдения международного права и обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове", - отметили в МИД.
Напомним, 28 мая стало известно, что Северная Корея попыталась запустить спутник-шпион, но ракета-носитель взорвалась в воздухе.
Причиной стала вероятная проблема с двигателем ракеты.
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