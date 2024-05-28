RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина призвала надавить на КНДР из-за попытки запуска разведывательного спутника

Фото: МИД Украины отреагировало на попытку КНДР запустить разведывательный спутник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина обратилась к международному сообществу с просьбой усилить давление на Северную Корею после того, как она попыталась запустить разведывательный спутник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина глубоко обеспокоена попыткой КНДР запустить разведывательный спутник. 

"Мы решительно осуждаем неоднократные нарушения Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - уточнили в ведомстве. 

Там добавили, что подобные действия, в том числе и предоставление России оружия для войны в Украине, существенно ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе и мире. 

"Украина призывает усилить давление со стороны международного сообщества на Пхеньян в целях соблюдения международного права и обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове", - отметили в МИД. 

Что предшествовало

Напомним, 28 мая стало известно, что Северная Корея попыталась запустить спутник-шпион, но ракета-носитель взорвалась в воздухе.

Причиной стала вероятная проблема с двигателем ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныКНДР