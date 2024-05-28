Украина призвала надавить на КНДР из-за попытки запуска разведывательного спутника

В МИД подчеркнули, что Украина глубоко обеспокоена попыткой КНДР запустить разведывательный спутник.

"Мы решительно осуждаем неоднократные нарушения Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что подобные действия, в том числе и предоставление России оружия для войны в Украине, существенно ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе и мире.

"Украина призывает усилить давление со стороны международного сообщества на Пхеньян в целях соблюдения международного права и обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове", - отметили в МИД.