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Украина призвала МВФ углубить изоляцию России вместо возобновления сотрудничества

Фото: МВФ призвали не возобновлять сотрудничество с Россией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинская сторона во время визита миссии Международного валютного фонда в Киев призвала не возобновлять сотрудничество с Россией. Вместо этого нужно углубить изоляцию Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, Киев озвучил обеспокоенность планами фонда направить миссию в РФ для проведения консультаций по статье IV соглашения МВФ.

Представители украинской власти подчеркнули, что Россия ведет захватническую войну против Украины, подрывая международные принципы и правила и усиливая геофрагментацию, сообщили в НБУ.

"Вместо того, чтобы возобновлять сотрудничество со страной-агрессором, следует и дальше углублять ее изоляцию. Это является важной предпосылкой победы Украины, которая со своей стороны является необходимой для обеспечения глобальной макрофинансовой стабильности, на чем неоднократно отмечал МВФ", - говорится в заявлении НБУ. .

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, недавно стало известно о намерениях МВФ возобновить работу миссии в РФ.

"Вместе с коллегами из НБУ мы четко прокоммуникировали позицию Украины о недопустимости работы со страной-агрессором. Мы призываем изолировать страну-агрессор, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим. 4 статья Устава МВФ, и какие-либо другие формальные причины не могут быть предпосылкой для работы в РФ", - добавил Марченко.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Международный валютный фонд готовит миссию в Россию впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Подробнее о планах МВФ направить миссию в Россию читайте в материале РБК-Украина "МВФ едет в Россию: цели Запада, игры Москвы и что это даст Украине".

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