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Украина призвала Израиль и "Хезболлу" к сдержанности, чтобы не допустить масштабной войны

Фото: МИД Украины сделало заявление о войне Израиля с "Хезболлой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Израилю и "Хезболле" необходимо предотвратить масштабную региональную войну. Поэтому они должны проявить сдержанность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

В МИД подчеркнули, что с тревогой следят за решением Израиля начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана. 

"Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки "Хезболла", Украина призывает стороны противостояния к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну", - добавили в ведомстве. 

Также в министерстве уточнили, что особую обеспокоенность вызывает большой рост в Ливане количества беженцев и переселенцев, которые были вынуждены оставить свои дома из-за военного конфликта. 

Как отметили в МИД, критически важным является избегание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права.

"Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и преуспевающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", - сказано в сообщении министерства. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 сентября, ночью Израиль начал свою наземную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Израильские военные совершили рейды.

Целью такой операции является поражение объектов и инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана.

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МИД УкраиныИзраильЛиванХезболла