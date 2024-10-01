Украина призвала Израиль и "Хезболлу" к сдержанности, чтобы не допустить масштабной войны

В МИД подчеркнули, что с тревогой следят за решением Израиля начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана.

"Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки "Хезболла", Украина призывает стороны противостояния к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну", - добавили в ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что особую обеспокоенность вызывает большой рост в Ливане количества беженцев и переселенцев, которые были вынуждены оставить свои дома из-за военного конфликта.

Как отметили в МИД, критически важным является избегание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права.

"Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и преуспевающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", - сказано в сообщении министерства.