RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Украина призвала ЕС использовать замороженные росактивы для погашения нужд войска

03:34 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава Мнифина Серий Марченко (Виталий Носач РБК-Украина)

Украина призвала Европейский Союз использовать замороженные российские активы для покрытия финансовых нужд государства в 2027 году. Речь идет о дефиците, который в следующем году может достичь 78 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко? сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

По словам министра, из-за продолжения войны Украина сталкивается со значительными финансовыми потребностями. Если международные партнеры не поднимут поддержку, дефицит финансирования в 2027 году может достигнуть 78 млрд долларов.

Марченко призвал европейских партнеров принять решение по замороженным российским активам.

"Нам нужно, чтобы наши друзья, наши европейские политики были достаточно смелыми и предприняли некоторые смелые действия. К сожалению, война длится дольше, война тяжелее, и нам нужно обеспечить определенное решение вопроса замороженных российских активов или предоставить другие средства для выживания", – сказал он.

Отдельно обсуждался вариант перевода активов из бельгийского депозитария Euroclear в структуру-хранитель, которая принадлежала бы самому Европейскому Союзу.

Такой механизм рассматривается, в частности, для уменьшения рисков для Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов.

Украинская сторона настаивает на поиске решения на уровне всего ЕС, которое позволило использовать эти средства для финансирования потребностей Украины.

В Кабинете министров также заявили, что одним из ключевых источников покрытия будущих финансовых потребностей Украины должны стать замороженные российские активы.

Украина призывает европейских партнеров работать над централизованным решением на уровне Евросоюза, которое будет иметь надежную правовую основу.

По данным Европейской комиссии, в странах ЕС сейчас обездвижено более 210 млрд евро активов Центрального банка России. Евросоюз уже использует чрезвычайные доходы, полученные от управления этими активами для поддержки Украины.

Напомним, в текущем месяце ЕС начал оценивать дефицит финансирования Украины на фоне призывов использовать замороженные российские активы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСергей Марченко