Украина запретит на 50 лет российские грузовики, поезда, корабли и самолеты

Кабинет министров в десятидневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком 50 лет секторальных санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина от 19 января 2024 г. №39-р .

Документом предлагается:

запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты РФ,

запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ,

запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет по железным дорогам РФ,

Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины:

судов под флагом Российской Федерации;

судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане Российской РФ, физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;

судов, которые заходили в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;

судов, находящихся под наблюдением учреждения "Русский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Русский речной регистр" (Russian River Register).

Санкции против России

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфискуют российские активы.

Кроме того, Верховная рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по санкциям в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.