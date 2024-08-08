Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" возле Суджи, - WP

Несмотря на все заявления россиян, официально информацию о захвате территорий Украиной пока подтвердить не удалось. Отмечается, что это может быть самой крупной наземной операцией на территорию России.

Интересно и то, что недавно Украина получила от США разрешение на нанесение ударов по российским войскам в некоторых точках на границе. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить этот вопрос, сказал, что Вашингтон пытается связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об операции и ее целях.

В то же время, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в комментарии Washington Post, что Вашингтон до сих пор не критиковал Украину за трансграничное нападение, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию на расстоянии около пяти миль (около 8 км – ред.) от границы с Россией.

На фоне этих заявлений Россия ужесточила охрану вокруг Курской атомной электростанции.

Вчера в комментарии РБК-Украина в "Операторе ГТС Украины" подтвердили, что транспортировка газа в Европу происходит в штатном режиме. Ведь станция является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину и единственной точкой, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки в европейские страны. Сама станция находится в 7 километрах от города Суджа.

Бои в Курской области

Утром вторника, 6 августа, начала распространяться информация о начале боев в Курской области, они продолжаются уже третий день. Россияне традиционно обвинили по всей Украине и начали эвакуацию местных жителей из ряда населенных пунктов.

Российский диктатор Владимир Путин спустя более суток отреагировал на события в Курской области. Он созвал совещание с военным командованием, а позже в области объявили режим чрезвычайной ситуации. Сегодня же российские власти приняли решение выплачивать по 10 тысяч рублей (116 долларов) тем жителям Курской области, покинувшим опасные районы региона.

Более подробно о ситуации в российском регионе – в материале РБК-Украина .

Кроме этого, РБК-Украина собрала данные о том, какие важные для РФ объекты расположены в Суджанском районе.

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