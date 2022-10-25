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Украина уже сейчас должна создавать условия для воплощения "плана Маршалла", - Тимошенко

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 16:16
Украина уже сейчас должна создавать условия для воплощения "плана Маршалла", - Тимошенко Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Мощный послевоенный план развития Украины должен предусматривать открытие мировых рынков, доступные кредиты для предпринимателей и овладение современными технологиями. Но для реализации новейшего "плана Маршалла" нужно максимально уберечь промышленный и аграрный потенциал нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"Что точно нужно Украине после войны как составляющие "плана Маршалла". Во-первых, открыть нам мировые рынки, чтобы мы могли свободно продавать свою продукцию во все страны мира. Во-вторых, украинским предпринимателям и производителям нужно будет иметь неограниченный финансовый ресурс" для восстановления своих мощностей, то есть доступны кредиты. В то же время для того, чтобы успешно развивать современную экономику, нам нужны будут технологии, которые нужно будет овладевать в Украине и запускать все высокотехнологичные системы нашего производства", - заявила Тимошенко.

Но самое главное, как подчеркнула Тимошенко, - это в современных сложных условиях максимально защитить отечественные предприятия и аграрный сектор.

"Для того чтобы "план Маршалла" мы начали с совершенно другого уровня, нам сегодня нужно приложить невероятные организационные и интеллектуальные усилия для сохранения всего, что мы имеем. К сожалению, такой программы сохранения - индивидуальной для каждой отрасли - у нас до сих пор не осуществляется. Поэтому здесь нужно усилить работу", - добавила политик.

По ее словам, государство должно точечно удовлетворять потребности промышленности и аграрного сектора. К примеру, некоторым предприятиям нужно помочь решить вопрос аренды, другим - сохранить трудовой коллектив или получить доступный кредит. И безусловно для всех – снизить налоги.

"У нас осталось 80 тысяч налогоплательщиков, а на них сегодня приходится 99 тысяч проверяющих всех уровней - начиная от разных инспекций, заканчивая налоговыми, финансовыми, экономическими службами для предотвращения преступлений", - констатировала Тимошенко.

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Тимошенко
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