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Украина уже в сентябре получит первые танки Abrams, - Politico

Фото: американский танк Abrams M1A1 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украина должна получить несколько американских танков Abrams в середине сентября. Речь идет о первых десяти единицах из 31 обещанных от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что группа украинских военнослужащих завершила программу обучения на американских танках M1 Abrams. А всего на полигонах армии США в Германии тренировались около 200 военных ВСУ.

По словам официального представителя полковника Мартина О'Доннелла, украинские солдаты работают над тем, чтобы сохранять навыки владения танками на армейской базе Графенвер в ФРГ до тех пор, пока танки не будут готовы к бою.

Западные официальные лица надеются, что прибытие танков Abrams даст Силам обороны Украины преимущество, необходимое им для прорыва российских оборонительных линий в ходе контрнаступления.

Как объясняют официальный представитель Министерства обороны Штатов и другой чиновник, знакомый с дискуссиями, уже в середине сентября 10 танков будут отправлены в Украину.

По словам представителя Минобороны, десять танков в настоящее время находятся в Германии на окончательном ремонте. Как только все будет готово, они будут отправлены в Украину.

"США намерены ускорить доставку 31 танка Украине к осени", - сказал О’Доннелл, при этом отказался назвать конкретные сроки.

Напомним, что "Абрамсы" входят в состав примерно 300 танков, предоставленных западными союзниками, включая Leopard 2 от Испании и Германии, танки Challenger от Великобритании и "легкие танки" Leclerc от Франции.

Поставки танков Abrams в Украину

Соединенные Штаты Америки пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

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Танк Abrams