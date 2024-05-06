Украина уже получила от союзников ракеты к Patriot, - министр обороны Испании

О том, что Украина получили ракеты в ПВО Роблес, рассказала во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе, где проходят подготовку украинские бойцы.

"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которые она испытывает от России", - пояснила она.

По ее словам, все должны четко осознавать, что Украина - это страна, испытавшая вторжение со стороны Путина, совершающего большие массовые убийства и не намерена устанавливать никаких ограничений.

Patriot для Украины

В начале весны этого года Россия усугубила масштабные обстрелы Украины. Это привело к истощению систем ПВО и нехватке ракет для них.

Однако во время последнего заседания в формате "Рамштайн" ряд стран сообщили, что передадут Украине ракеты в ПВО - среди них была и Испания.

Кроме этого власти Германии согласились передать Украине еще одну систему ПВО Patriot для защиты от российских обстрелов.

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