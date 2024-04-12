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Украина вводит "транспортный безвиз" еще с одной страной Европы

Иллюстративное фото: Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Черногория согласовали "транспортный безвоз" для грузовых перевозок. Он заработает с 1 июня 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Украина договорилась с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года.

Также украинское правительство работает над расширением регулярного и нерегулярного автобусного сообщения с Черногорией.

Как отмечает Мининфраструктуры, во время проведения переговоров также был поднят вопрос о возможности беспаритетных пассажирских перевозок украинскими компаниями.

"В настоящее время стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно", - говорится в сообщении.

 

Что такое "транспортный безвиз"

Это возможность выполнять перевозку без необходимости в специальных разрешениях. Украина имеет "транспортный безвиз" с 36 странами, включая страны Европейского союза.

В Мининфраструктуры отмечают, что в прошлом году Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Норвегией, Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой и Турцией.

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