Украина ввела в эксплуатацию первое в мире сухое хранилище отработанного ядерного топлива

В ведомстве отметили, что ЦХОЯТ оснащен несколькими запатентованными конструкциями американской компании Holtec International, которые "делают объект чрезвычайно устойчивым к природным и техногенным угрозам".

В течение прошлого года на площадке хранилища было размещено 13 контейнеров с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) из трех украинских атомных электростанций. Как рассказали в министерстве, это позволило сэкономить более 150 миллионов долларов на его транспортировке и хранении.

"Итак, один год работы ЦХОЯТ уже полностью покрыл расходы на его строительство", - говорится в заявлении.

Также в Минэнерго привели релиз американской компании Holtec International с начала января, где говорилось об "успешном вводе в эксплуатацию и транспортировку" украинскими энергетиками "отработанного ядерного топлива из действующих реакторов страны в первый в мире сухой ЦХОЯТ".

Украина ввела в эксплуатацию ЦХОЯТ (фото: facebook.com/minenergoUkraine)

Что известно о хранилище

Объект был разработан в партнерстве с компанией Holtec International (США). Строительство хранилища завершили, несмотря на военное положение в Украине, и все риски из-за широкомасштабной военной агрессии РФ.

В прошлом году НАЭК "Энергоатом" начал полноценно транспортировать отработанное ядерное топливо с отечественных АЭС в ЦХОЯТ.

Запуск такого хранилища, в частности, позволил Украине избавиться от зависимости от России. Также его работа имеет решающее значение для дальнейшей эксплуатации энергоблоков, отмечают в Минэнерго.

Справка. Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива с действующих энергоблоков Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.

Для хранения ОЯТ используется технология поверхностного "сухого" хранения с применением двухбарьерной системы изоляции ОЯТ от окружающей среды благодаря специальным инженерным системам контейнерного типа.

Американская корпорация Holtec International является ведущим поставщиком и владельцем технологии "мокрых" и "сухих" систем хранения ОЯТ в Штатах. Ранее компания предложила внедрить в Украине собственную технологию "сухого" хранения ядерных отходов, апробированную в США, Швейцарии и Испании.

Сотрудничество Украины с США в ядерной сфере

Напомним, "Энергоатом" и Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые сейчас производятся в США. Такие договоренности были достигнуты во время визита главы Минэнерго Германа Галущенко в Вашингтон в ноябре 2023 года.

Кроме того, сотрудничество с американской компанией ведется в направлении развертывания и строительства в Украине малых модульных реакторов Holtec.