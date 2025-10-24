Украина потеряет промышленность за 2 года, если цены на электроэнергию продолжат рост, - СМИ

По предварительным расчетам, дополнительная нагрузка на бизнес составит более 12,6 млрд грн. Это не просто цифры - это уменьшение инвестиций, сокращение производства, потери рабочих мест и рост цен на товары.

В первую очередь, повышение тарифов на передачу электроэнергии ставит под угрозу дальнейшую работу предприятий металлургической, машиностроительной и химической промышленности. Ведь они из-за высоких цен на электроэнергию в Украине уже работают на грани рентабельности.

Как отмечается в публикации, снижение объемов производства приведет к уменьшению налогооблагаемой базы, недополучению налогов и убытков госбюджета. Дополнительно, уменьшение производства повлечет за собой сокращение рабочих мест и упадок целых отраслей.

Выходом может стать введение моратория на повышение тарифов до конца военного положения. Также необходимо тщательно проверить экономическую обоснованность тарифа, рассчитанного НЭК "Укрэнерго".

Если не провести эти мероприятия, то отечественные металлургия, химпром, машиностроители и другие энергоемкие предприятия банально не смогут продолжать свою работу, а Украина через год-два выйдет из "индустриального клуба" государств, резюмируют в материале.