Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше

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Бои за Угледар и отход ВСУ из города

Официально отход украинских войск из Угледара сегодня подтвердила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица". Там отметили, что враг понес многочисленные потери, но в попытке любой ценой взять город под контроль направил резервы для проведения фланговых ударов, "истощив оборону подразделений ВСУ" и возникла угроза окружения.

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий", - заявили в ОСГВ "Хортица".

Перед этим, 30 сентября проект DeepState написал в Telegram-канале, что оккупанты вошли в Угледар с запада и юга, а поздно вечером 1 октября аналитики сообщили об оккупации города. Примечательно, что украинский Генштаб ВСУ в сегодняшней сводке утром, описывая ситуацию на разных направлениях фронта, не упоминал Угледар.

"Конечно, Украина потеряла плацдарм, из которого было держать оборону выгодно. И героически это делал наш контингент фактически более 2 лет, удерживая этот плацдарм", - сказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и отметил, что наши воины уничтожили там большое количество личного состава войск РФ и его техники.

Отметим, что бои за Угледар с разной интенсивностью продолжались с конца марта 2022 года. Держали оборону города воины 72-й механизированной бригады ВСУ. При этом в последние полгода в условиях активных штурмов со стороны войск РФ.

Командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр Андрей Назаренко рассказал "Суспильному", что украинские бойцы уничтожили девять бригад оккупантов. В настоящее время в Угледаре стоят не менее пяти бригад армии РФ. Противник бросил на штурмы города свежие и обученные подразделения.

"Враг активно штурмовал флангами, делал все возможное, чтобы потом уже в лобовую пойти флангами на город. Но до этого враг активно штурмовал Водяное, выходил на удобные позиции. Штурмовал шахты рядом с городом", - рассказал военный и добавил, что для достижения цели оккупанты массированно использовали "ковровые бомбардировки" КАБами и ФАБами.

В настоящее время в городе, население которого насчитывало до 15 тысяч человек, остается 107 жителей, категорически отказавшихся уезжать. Они живут в подвалах. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, детей из города давно эвакуировали.

Фото: ВСУ вывели войска из Угледара из-за угрозы окружения (скрин карты deepstatemap)

Чего ожидать дальше

Как объясняет РБК-Украина эксперт Мусиенко, у российских войск действительно было преимущество, поэтому ВСУ пришлось отойти. По его словам, теперь противник будет контролировать господствующие высоты. Украинским воинам придется отходить фактически к укрепленным рубежам.

"Скажем, отыскивать эти укрепленные рубежи высоты, которые мы можем использовать и на этих высотах закрепляться, держать оборону. Дальше все будет зависеть от характера действий противника. Вероятно, они продолжат наступление дальше на северо-запад и будут двигаться в сторону Курахового по этому направлению", - предполагает Мусиенко.

Он не исключает вероятности, что украинские силы будут постепенно отходить к Курахово, к городам и населенным пунктам, где есть возможность закрепиться и лучше держать оборону.

"И фактически формировать вот такой пояс городов-крепостей, где мы можем держаться довольно долго, как показывает практика. Поэтому сейчас Россия будет делать акцент для того, чтобы максимально наступать в открытых районах через малые населенные пункты", - говорит Мусиенко.

По его мнению, оккупанты они будут делать все, чтобы подступить к Курахово и Покровску, брать в окружение, но не начинать бои непосредственно за эти населенные пункты, ожидая перегруппировки, подкрепления и доукомплектования собственных сил.

Фото: оккупанты будут двигаться к Курахово и Покровску, чтобы взять города в окружение (скрин карты deepstatemap)

Изменит ли захват города ход операций РФ в Донецкой области

По мнению Мусиенко, второй сценарий, который может быть - это то, что враг может формировать силы в районе Приютного, Великой Новоселки на Времивском направлении для того, чтобы двинуться и там.

"То есть параллельно в южной части Донецкой области идти двумя направлениями от Угледара и вот как раз на Времевском направлении. Чтобы с юга фактически давить с южного фланга на Курахово и Покровск", - объясняет собеседник.

Плюс к этому, по словам эксперта, агрессор может пытаться давить в районе Купянска. То есть, растягивать украинскую линию обороны на востоке и заставлять ВСУ перебрасывать свои силы из Курской области.

Фото: россияне с южного фланга могут давить на Курахово и Покровск (скрин карты deepstatemap)

"То есть они хотят растянуть нашу, линию обороны, продвинуться как можно вглубь Донецкой области. Далее наступать, применяя значительное количество пехоты, и фактически до зимы попытаться брать в полуокружение Курахово, Покровск, но вряд ли вести непосредственно боевые действия за них. То есть в городской застройке. А мы будем постепенно отходить, откатываться к Курахово на Угледарском направлении", - заключает Мусиенко.

Между тем, аналитики Американского института изучения войны (ISW) выразили мнение, что захват Угледара россиянами вряд ли кардинально изменит их ход наступательных операций на западе Донецкой области. В основном они основывают свои выводы на том, что Угледар не является особенно важным логистическим узлом.

Эксперт Мусиенко отмечает, что если говорить в контексте планов россиян, то они действительно не меняются. Поскольку у РФ есть определенные успехи, она продвигается. Сейчас оккупанты пробуксовывают, а ВСУ делают все, чтобы темпы этой операции сбить, истощить врага, чтобы противодействовать ему.

"А россияне как раз пытаются изменять ход событий по меньшей мере на тактическом уровне. То, что произошло, это тактический успех России, который может перерасти в том случае, если им удастся развить темп операции и совершить стремительный, скажем, рывок после Угледара, что вряд ли произойдет", - добавляет Мусиенко.