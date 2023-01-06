Украина потеряла 90% ветровой и 40% солнечной генерации электроэнергии, - Галущенко

Украина в результате российского вторжения потеряла около 90% ветровой и более 40% солнечной генерации электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства.

"Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - отметил министр энергетики.

По его словам, основная нагрузка в этом году даже в летнее время года ляжет на объекты тепловой электрогенерации. Он также отметил, что сейчас основная задача в энергетической сфере Украины — пройти осенне-зимний период.