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Украина потеряла 90% ветровой и 40% солнечной генерации электроэнергии, - Галущенко

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (facebook.com/atom_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

Украина в результате российского вторжения потеряла около 90% ветровой и более 40% солнечной генерации электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства.

"Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - отметил министр энергетики.

По его словам, основная нагрузка в этом году даже в летнее время года ляжет на объекты тепловой электрогенерации. Он также отметил, что сейчас основная задача в энергетической сфере Украины — пройти осенне-зимний период.

Ранее Галущенко заявил, что после последнего массированного ракетного обстрела со стороны РФ удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины.

Позже сообщалось, что в результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса в Украине растет потребление электроэнергии. До всех областей были доведены лимиты.

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Герман ГалущенкоЭлектроэнергия