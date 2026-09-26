Украина вступает в самый сложный период войны, - NYT

По данным издания, война на истощение между Россией и Украиной все больше переходит в плоскость экономики. Москва и Киев атакуют промышленные предприятия, логистические объекты и коммерческую инфраструктуру, стремясь ослабить экономические возможности друг друга.

Украинские чиновники называют усиленную российскую кампанию "тотальной войной", поскольку удары все чаще направлены не только на военные цели, но и на сокращение производства, нарушение цепей снабжения и потери рабочих мест.

Россия расширила список объектов для атак. Речь идет, в частности, о складах, портах, железнодорожной инфраструктуре, пограничных переходах и судах. Недавно под удары попала также интернет-инфраструктура, из-за чего без доступа к соответствующим сервисам оставалось около 100 тысяч домохозяйств.

Отдельной проблемой для экономики стали продолжительные воздушные тревоги. Из-за них предприятия вынуждены останавливать работу, а потребители производят значительную часть времени в укрытиях. Это напрямую сказывается на продажах и экономической активности.

Экономика Украины замедляется

На фоне усиления атак Европейский банк реконструкции и развития 24 сентября снизил прогноз роста украинской экономики в 2026 году с 2,2 до 1,5%.

В то же время, некоторые экономисты допускают, что по итогам года украинская экономика может вообще не продемонстрировать рост.

Главный экономист ЕБРР Димитар Богов заявил, что из-за дефицита рабочей силы и усиления обстрелов Украина входит в "самый сложный период войны".

По его словам, покупательная способность населения остается относительно высокой, однако люди фактически не могут в полной мере тратить деньги из-за постоянных атак и перебоев в работе экономики.

По оценке украинского Министерства экономики, экономический ущерб от российской кампании может достигнуть около 10 млрд долларов до конца года. Значительная часть потерь связана не непосредственно с уничтожением объектов, а с утраченными продажами, рабочими днями и проблемами логистики.

Россия бьет по логистике и экспорту

Серьезные потери несет и железнодорожная инфраструктура Украины. К началу полномасштабной войны у страны было около 1800 локомотивов, однако около 500 из них уже потеряно.

По приведенным в материале данным, сейчас Украина в среднем теряет примерно один локомотив в день.

Удары по портовой инфраструктуре, железной дороге, пограничным переходам и судам также усложняют экспорт.

Летом российские атаки были направлены в частности на зернохранилища, чтобы уменьшить возможности Украины сохранять урожай. Поэтому Европейский Союз поставляет Украине мобильные хранилища для зерна.

Как известно, для украинского бизнеса ужесточение атак означает необходимость адаптироваться. Компании переносят склады в распределенные и подземные помещения, ищут альтернативные логистические маршруты и пытаются снизить зависимость от крупных объектов, которые могут стать целями российских ударов.

В то же время Украина продолжает наносить удары по российской экономике, в частности по нефтяной отрасли. Украинские дроны атакуют нефтеперерабатывающие предприятия и другие коммерческие объекты РФ.

Таким образом, война все больше превращается в противостояние экономик, в котором стороны стараются не только добиться военных целей, но и создать максимальные экономические затраты для противника.