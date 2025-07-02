Украина не успеет подготовиться к CBAM до 2026 года, - эксперт

Украинская промышленность не сможет вовремя адаптироваться к введению углеродной пошлины ЕС (CBAM). Она вступит в силу уже с 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по энергетическим вопросам, директора специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадия Рябцева.
"Нет, не успеем, безусловно. И это подчеркивают все участники рынка и требуют от правительства поставить этот вопрос в рамках наших переговоров с Европейской комиссией и с Европейским союзом в целом", - отметил он в телеэфире.
По словам эксперта, украинские профильные ассоциации уже направили соответствующие обращения в европейские институции. У представителей украинской власти есть понимание масштабов проблемы, однако, по мнению Рябцева, этого недостаточно.
"Единственное, что это понимание, оно должно быть отражено в тех или иных действиях, то есть не только министр должен соглашаться, кивать головой, но и готовить определенные решения, и презентовать эти решения или проекты этих решений во время наших переговоров, которые сейчас очень активно ведутся Офисом вице-премьера по европейской интеграции", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, CBAM - это механизм пограничной углеродной корректировки, предусматривающий введение пошлины на импорт в ЕС продукции с высоким углеродным следом. Его внедрение запланировано с 1 января 2026 года.
Напомним, CBAM предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.
Эксперты отмечают, что для Украины, которая поставляет в ЕС значительные объемы продукции с высоким углеродным следом CBAM представляет серьезную угрозу. В частности, CBAM может ударить по украинскому экспорту.
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