Украина установит минимальные цены для экспорта продовольствия в ЕС

По его словам, новый механизм экспортных цен будет распространяться на поставки пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, соевых бобов, рапса и некоторых других сельскохозяйственных товаров.

Правительство Украины подготовило расчеты по установлению минимальных экспортных цен на некоторые сельскохозяйственные товары для увеличения доходов бюджета.

В соответствии с новыми правилами минимально допустимые экспортные цены будут рассчитываться на основе данных Государственной таможенной службы с учетом условий поставки за предыдущий месяц и с использованием скидки 10%.

"Я не ожидаю, что это произойдет раньше августа", - заявил Соколов на онлайн-встрече с аналитиками и трейдерами.

В мае украинский парламент принял поправки к закону, вводящему новые правила, и Соколов заявил, что закон вступит в силу 1 июля.

Соколов сообщил, что для запуска механизма минимальных цен еще необходимо принять ряд правительственных документов, но не назвал точную дату, когда новая процедура начнет действовать.

Борьба с "черным" экспортом зерна

В мае Верховная рада приняла два закона о борьбе с "черным" экспортом зерна и невозвратом валютной выручки. Законом запрещает экспорт по ценам ниже минимально допустимых экспортных цен. Фактурная стоимость определенной аграрной продукции не может быть ниже минимальной допустимой экспортной цены.

По данным НБУ, по состоянию на сентябрь 2023 года экспортеры не вернули в Украину около 8 млрд долларов валютной выручки. НБУ с ноября 2023 года сократил срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции вдвое до 90 дней. Это привело к тому, что возврат выручка выросла на сотни миллионов долларов в месяц.