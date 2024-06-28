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Украина установила рекорд представительства на Уимблдоне: Стародубцева и Снигур приложились

Фото: Элина Свитолина в прошлом году дошла до полуфинала соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Дарья Снигур прошли квалификацию Уимблдонского турнира и обеспечили обновление показателя крупнейшего представительства на травяном мейджоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Восемь украинок сыграют в основной сетке женского разряда на Уимблдоне-2024. Они обновили национальный рекорд на третьем турнире серии "Грэнд Слэм" этого года, державшийся с сезона-2008.

Сразу в первый основной раунд попали 6 отечественных теннисисток. Компанию представительницам первой сотни рейтинга Женской теннисной ассоциации – Марте Костюк, Элине Свитолиной, Даяне Ястремской, Ангелине Калининой и Леси Цуренко составила Екатерина Байндль. Она использовала защищенный рейтинг.

Тем временем Стародубцева и Снигур преодолели три раунда квалификации. Сквозь сито отбора не смогли пробиться еще две украинки – Катарина Завацкая и Анастасия Соболева. Основная сетка соревнований начнется 1 июля.

Ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года. Восьмерка украинок уже заработала по 60 тысяч фунтов. Победительница турнира обогатится на 2,7 млн.

К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна ЯстремскаяУимблдон