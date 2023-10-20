Украина впервые применила ATACMS: британская разведка оценила последствия для оккупантов

Британская разведка отмечает, что пока не может назвать окончательные потери РФ после ударов Украины. Вероятно, было уничтожено 9 российских военных вертолетов в Бердянске и 5 - в Луганске.

В разведке объясняют, что россияне используют Бердянск в качестве передовой оперативной базы на юге Украины. Город является важным логистическим узлом, от которого зависит как наступательная, так и оборонительная способность РФ.

"Если это будет подтверждено, по всей вероятности, эти потери повлияют на способность России как защищать, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении", - считают в Минобороны Британии.

Как отмечается, компенсировать потери авиации будет сложно в короткой и среднесрочной перспективе. Также потери вертолетов усугубит давление на российских летчиков и самолеты, которые и так истощены из-за захватнической войны.

"Существует реалистичная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои операционные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи", - говорится в сводке.

ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS

Напомним, в ночь на 17 октября украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже американские СМИ сообщили, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

В результате атаки были уничтожены российские вертолеты, хотя сами россияне пока скрывают потери.