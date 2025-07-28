Украина впервые получит азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору

НАК "Нафтогаз Украины" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.
По данным пресс-службы, впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.
"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.
Как заявил в июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.
Напомним, в мае появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту - через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.
SOCAR - это сокращение от State Oil Company of Azerbaijan Republic, то есть Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики. SOCAR - национальная нефтегазовая компания Азербайджана.
Основана в 1992 году. Полностью принадлежит государству. Занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, природного газа и нефтепродуктов.
Ведет деятельность не только в Азербайджане, но и в ряде других стран, в частности в Турции, Грузии, Румынии, Швейцарии, Украине и др.
В Украине SOCAR работает через дочернюю компанию SOCAR Energy Ukraine. Известна сетью автозаправочных станций под брендом SOCAR. Предлагает премиум-сегмент услуг на АЗС и является одним из крупных импортеров топлива в Украину.
SOCAR выступает важным игроком на европейском энергетическом рынке, в частности как участник проектов поставок каспийского газа в Европу (например, через Трансанатолийский газопровод TANAP и TAP).
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