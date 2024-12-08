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Украина впервые с последнего обстрела проходит день практически без отключений, - Нагорняк

Воскресенье 08 декабря 2024 14:08
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Украина впервые с последнего обстрела проходит день практически без отключений, - Нагорняк Фото: Украина впервые с последнего обстрела проходит день практически без отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря слаженным действиям энергетиков и непрерывным возобновляемым работам в воскресенье 8 декабря Украина впервые с момента последней массированной атаки проходит день практически без графиков отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергея Нагорняка.

"Сегодня в основном действуют графики ограничения мощности для промышленности. Скорее всего, нам удастся пройти сутки без графиков отключений для населения. Возможны какие-то исключения, но в целом ситуация ощутимо улучшилась. Спасибо энергетикам за проделанную работу", - отметил нардеп.

По его словам, свести к минимуму отключение удалось за счет возобновляемых работ, увеличения импорта и уменьшения потребления.

"Возобновляемые работы продолжаются по всей стране. Говорить, что мы полностью восстановились, еще преждевременно. Впереди много работы. Однако прогресс есть, и ощущают его все наши граждане", - добавил Нагорняк.

По мере увеличения потребления в рабочие дни возможны применения графиков отключений, однако их объем, вероятно, будет значительно меньше, чем в предыдущую неделю, добавил нардеп.

Отключение света в Украине

Заметим, что из-за масштабных российских обстрелов в Украине была повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. Поэтому были введены графики отключений света.

В настоящее время "Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам отключений света, которые могут быть во время морозов в Украине. Худший сценарий предполагает, что свет будут отключать до 8 часов в сутки .

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

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