Украина воюет с Россией даже в Африке и имеет несколько конкретных целей, - CNN

Война Украины и РФ в Африке

Вражеские силы в Африке уничтожает элитная группа украинских операторов дронов. Раньше она "охотилась" на оккупантов из блиндажей в Украине, а теперь выполняет идентичную работу в пустыне - в сверхсложных условиях.

"Днем температура регулярно поднимается выше 43 градусов по Цельсию, а ночью резко падает. Воды мало, а пыль и песок повсюду. Но, по крайней мере, они работают над землей", - рассказывает издание.

Как удалось узнать журналистам, около 15 украинских специалистов активно помогают местным повстанческим силам, которые воюют с российскими войсками.

Россия хочет укрепить свои позиции на африканском континенте и продемонстрировать статус влиятельного международного игрока. Особое внимание Москва уделяет региону Сахель, который богат природными ресурсами и одновременно остается политически нестабильным и склонным к военным переворотам.

Украинские воины в Мали поддерживает тесную связь с организацией "Фронт освобождения Азавада", в которую в основном входят туарезские повстанцы с севера страны.

По информации CNN, украинцы не воюют непосредственно на передовой, а помогают местным повстанцам с подготовкой, оказывают им поддержку и участвуют в оперативном планировании.

Один из украинских операторов беспилотников рассказал, что дистанционно координирует работу местных бойцов. Сигнал из дрона поступает к нему через Интернет, после чего он передает оператору команды по радиосвязи и корректирует его действия.

После завершения задания, украинский специалист вместе с бойцами анализирует проведенную операцию и разбирает отдельные моменты. Сам он на передовую не выходит, поскольку, по его словам, это запрещено прямым приказом руководства.

У Украины есть конкретные цели в Африке

Источник CNN в украинской разведке объяснил, что одной из целей зарубежных операций является существенное ослабление российского влияния. Киев стремится оказывать давление на Москву и вместе с тем разрушать представления о России как о надежном союзнике для африканских государств.

"Мы превращаем наш опыт в сфере беспилотников в инструмент внешней политики", - отметил источник.

В то же время украинская сторона получает от такой деятельности практическую пользу. Работа в условиях, существенно отличающихся от украинского театра боевых действий, позволяет тестировать технику и совершенствовать навыки, а также демонстрировать международным партнерам эффективность украинских методов.

Африканский климат создает для техники дополнительные трудности. Из-за сильной жары и пыли оборудование быстрее изнашивается, поэтому в адаптации требуются системы охлаждения, фильтрации и защиты электроники, а также аккумуляторы.

В то же время, отличается и сама тактика ведения боевых действий. По словам украинского разведчика, обе стороны вынуждены приспосабливаться друг к другу: украинцы передают местным бойцам собственный опыт ведения операций с использованием беспилотников, зато перенимают у них навыки выживания и ведения боя в условиях Сахеля.

Несмотря на то, что украинское присутствие в Мали остается относительно небольшим, оно демонстрирует рост уверенности Киева в собственном опыте применения беспилотных технологий.

Украина все активнее использует эти наработки не только на поле боя, но и как инструмент международного влияния.