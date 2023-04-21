В пятницу, 21 апреля, Украина вышла из соглашения о выплатах социальной помощи в рамках СНГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Произведен выход из Соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальной помощи, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов", - говорится в сообщении.
Соглашение было заключено в рамках СНГ.
Она была подписана 09.09.1994 в Москве.
Напомним, что в понедельник, 10 апреля, Украина прекратила действие двух соглашений с Россией и одной с Беларусью.
Кабинет министров Украины планирует разорвать соглашение с правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, работающих за пределами границ своих стран.
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