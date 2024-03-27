Украина вышла на Евро-2024. Сколько уже заработала сборная и какие призовые финала турнира

УЕФА заложил на грядущий турнир 331 млн евро призовых. "Сине-желтые" уже заработали 9,25 млн – гарантированный доход за участие в групповом этапе соревнований.

Успехи в группе E, где соперниками сборной Украины будут команды Бельгии, Словакии и Румынии, позволят заработать еще больше. Каждая победа на групповом этапе обогатит команды на 1 млн в евровалюте, а ничья – на полмиллиона. На каждой стадии Евро-2024 гонорар будет расти. В частности, за выход в 1/8 финала "сине-желтые" могут заработать 1,5 млн евро дополнительно.

Дальше больше. К примеру, четвертьфиналисты турнира заработают еще 2,5 млн евро. Победа же на Евро-2024 добавит в казну сборной-триумфатора еще 8 миллионов в евровалюте. Максимально возможная сумма заработка составит 28,25 млн.

Полное распределение призовых на Евро-2024:

квалификация на турнир – 9,25 млн евро

победа на групповом этапе – 1 млн евро

ничья на групповом этапе – 0,5 млн евро

выход в 1/8 финала – 1,5 млн евро

выход в 1/4 финала – 2,5 млн евро

выход в 1/2 финала – 4 млн евро

выход в финал – 5 млн евро

победа – 8 млн евро

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определились в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.