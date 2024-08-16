Украина вышла на довоенные показатели экспорта, - Шмыгаль

"Мы вышли на довоенные показатели экспорта", - сказал он.

Как отметил премьер, с первого дня вторжения Россия делала все, чтобы украинские порты на Черном море были заблокированы.

"Таким образом враг оказывал давление на экономику Украины, и одновременно оказывал давление на наших союзников, создавая угрозы для мировой продовольственной безопасности", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что одной из самых больших побед для Украины в прошлом году стало открытие Украинского морского коридора.

По его словам, прошел ровно год, и сегодня можно оценить очень важные результаты для нашей страны.

"Более 2300 судов зашло в черноморские порты Украины за этот год. Грузооборот составил более 64 млн тонн. Почти 44 млн тонн зерновых было экспортировано из Украины. Все это оказало положительное влияние на разные отрасли нашей экономики и на экономику в целом", - рассказал премьер.

Украинский морской коридор

После того как Россия вышла из "зернового соглашения" в июле прошлого года, был создан специальный морской коридор, предназначенный для защиты вывозимого из портов зерна. По данным ВМС, коридор начал работать на полную мощность к полномасштабному вторжению России.

За год работы временного морского пути 2379 судов экспортировали украинские грузы в 46 стран мира. Общий грузооборот – 64,4 млн тонн, из которых 43,5 млн тонн – продукция украинских аграриев.

С 15 марта 2024 года Украинский коридор, проходящий через порты "Большой Одессы", начал работу в круглосуточном режиме, что увеличило показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%.