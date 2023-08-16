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Украина вывела из строя пять крупных десантных кораблей РФ, - ВМС

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Среда 16 августа 2023 12:01
Украина вывела из строя пять крупных десантных кораблей РФ, - ВМС Фото: Украина вывела из строя пять больших десантных кораблей РФ (google)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска вывели из строя пять крупных десантных кораблей Черноморского флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире FREEDOM.

По его словам, для россиян перекрыта возможность пополнения Черноморского флота.

"Они под видом учений перед полномасштабным вторжением, как могли его накачали. Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти", - сказал Плетенчук.

Атаки на корабли РФ

Напомним, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны Россия заявила об атаке морских дронов и обвинила Украину.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк ". По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

Уже на следующую ночь в районе Керченского пролива был атакован дронами крупный нефтяной танкер SIG, нагруженный топливом. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС Украины.

Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, российский флот в Черном море пытается держаться у своих берегов после атак морских дронов и повреждения кораблей.

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