Украина выстояла благодаря противоракетной обороне, - представитель Пентагона

Выступая перед Комитетом Сената Плам сказал, что Россия задействовала против Украины "тысячи авиационных и ракетных платформ всех типов, начиная от гиперзвуковых ракет и заканчивая БПЛА малой дальности", и отметил, что она также использовала ракеты против невоенных целей, пытаясь терроризировать гражданское население Украины.

"Но тот факт, что украинцы могут отразить большинство из этих атак с помощью американской и западной противоракетной техники, свидетельствует об определяющем факторе этого вида оружия в современной войне", - подчеркнул Плам.

Он добавил, что США и партнеры предоставляют оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров, которые дают возможность Украине интегрировать западную противовоздушную и противоракетную технику с той, которой украинские военные уже располагают.

Напомним, во вторник, 9 мая, Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила все необходимое оружие для успешного контрнаступления.

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