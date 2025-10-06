ua en ru
Украина производит уже 40 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский

Понедельник 06 октября 2025 13:09
UA EN RU
Украина производит уже 40 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина имеет большой потенциал в производстве дронов и ракет. А также другого вооружения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на все сложности украинцы создают национальный оборонный продукт. При этом по части параметров он опережает многих других в мире.

"Мы смогли рекордно, быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат. Спасибо производителям", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал, что в прошлом году Украина поставила на фронт 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра. Он считает, что украинцы сейчас первые в Европе в развитии и применении дронов.

"Украинские морские дроны стали глобальной оборонительной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что является необходимым для устойчивости нашего государства и защиты наших городов, Одессы и других городов наших. Российский флот в Черном море впервые в его истории был изгнан в отдалении Бухареста", - сказал он.

Что известно о САУ "Богдана"

"Богдана" является колесной 155-мм самоходной артиллерийской установкой, разработка которой началась еще с 2018 года. Она стала первой отечественной САУ, которая была разработана в соответствии со стандартным для стран Североатлантического альянса калибром 155-мм.

Боевое крещение САУ состоялось во время битвы за остров Змеиный в 2022 году. Уже в 2023 она была официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году Зеленский говорил о производстве 10 САУ в месяц.

А в декабре 2023, по словам президента, украинская промышленность производила лишь шесть единиц САУ в месяц.

