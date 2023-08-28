RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина вынуждена просить аварийную помощь из других стран из-за ценовых ограничений внутри страны

Фото: Украина вынуждена просить аварийную помощь из других стран из-за ценовых ограничений внутри страны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Объемы получения аварийной помощи энергосистеме из других стран бьют рекорды при существенно более низких объемах импорта - поскольку цена импорта выше разрешенной цены в Украине, делается невозможным импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"С одной стороны, у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании (не говоря уже о последствиях зимних обстрелов). С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой - как из-за обстрелов, так и в случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой (что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке)", - написал он.

По его словам, высокий спрос из-за жары и дефицита мощностей обусловливают необходимость или введение графиков отключений или получения аварийной помощи, которая дороже импорта.

"Эта ситуация фактически демонстрирует о чем говорили в Укрэнерго месяц назад - жизнеспособность уровня прайс-кепов на рынке будет определяться тем насколько мы сможем импортировать электроэнергию для покрытия дефицита. Ну или нужно вводить графики отключений, а не вешать оплату аварийной помощи на системного оператора, который и без того в тяжелом финансовом положении", - заметил Прокоп.

При этом аналитик обратил внимание, что Укрэнерго должна другим участникам рынка 50 млрд, в то время как сама компания недополучила с рынка 59 млрд грн. Деньги, которые Укрэнерго платит за аварийную помощь в 1,5-2 раза дороже, чем мог бы стоить импорт – это невозвращенные долги. Ведь эти деньги Укрэнерго могло использовать для оплаты долгов на балансирующем рынке.

Напомним, "Укрэнерго" во избежание ограничений потребителей э/э три дня подряд привлекала аварийную помощь из Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия