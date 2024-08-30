Украина использует автодороги как взлетные полосы для F-16, - LCI

F-16 в Украине.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что партнеры передали Украине первую партию истребителей F-16.

Однако вчера, 29 августа, СМИ начали сообщать о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16. Позже Воздушные силы сообщили о гибели пилота Алексея Меся, а Генеральный штаб ВСУ подтвердил потерю F-16.

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