Украина выполнила обязательства перед МВФ и ждет новую кредитную программу

Работа миссии МВФ по пересмотру мониторинговой программы с Украиной началась 13 февраля в Варшаве. По информации источников РБК-Украина, в ходе переговоров будет поднят вопрос и по подготовке новой кредитной программы для Украины.

Действующая программа была одобрена фондом в декабре прошлого года сроком на 4 месяца. Она не предполагает выделения кредитных средств.

До конца января, чтобы показать прогресс, необходимо было выполнить пять структурных маяков. Источники издания в правительстве подтвердили, что все они выполнены.

В частности, подготовлены и поданы в Раду законопроекты об отмене моратория на проведение налоговых проверок, отмене упрощенного режима налогообложения (льготная ставка 2% с дохода для бизнеса) и о применении регистраторов расчетных операций (РРО). Назначен наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, разработана концепция ликвидации бюджетных задолженностей в течение 2023 года, определены направления по реформированию системы соцзащиты для предоставления адресной помощи населению и проведены консультации с МВФ по вопросу диагностики банков.

Программа SMP не сложная и выполнить ее условия, при желании, проблем не составляло, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Маяки были по тем направлениям, по которым Украина "провинилась" еще в предыдущих программах - я о ситуации с корпоративным управлением "Нафтогаза". И те, которые не требуют много времени для выполнения, потому что уже делались раньше - вернуть прежний уровень налогов и разработать методологию оценки качества активов банков", - отметил эксперт.

Есть шанс, что МВФ признает выполнение условий, что будет, пожалуй, впервые в истории сотрудничества Украины с фондом, говорит Паращий.

По итогу работы миссии в Варшаве станет ясно, насколько заключение новой программы возможно уже к апрелю. В марте еще нужно будет сверить некоторые индикативные показатели. Если ожидания оправдаются и начнется работа по подготовке программы EFF, первый транш может быть получен сразу же после утверждения ее советом директоров МВФ.