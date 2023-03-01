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Шмигаль: В Украине проведут аудит законодательства на соответствие европейским стандартам

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Среда 01 марта 2023 02:48
Шмигаль: В Украине проведут аудит законодательства на соответствие европейским стандартам Фото: Премьер-министр Украины Денис Шмигаль (пресс-служба Кабмина)
Автор: Олег Васкив

Украина планирует в 2023 году открыть переговоры о членстве в ЕС, а через два года быть готовой к вступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Пока важно провести точную оценку наших усилий, увидеть слабые места и понять, где следует усилиться. Для этого принимаем постановление о селф-скрининге (или самоаудите) украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам", - отметил чиновник.

Согласно решению правительства, до 30 июня 2023 министерства и центральные органы исполнительной власти должны провести соответствующую работу, а до 30 августа - подать отчет.

Шмигаль указал, что в документе обязательно должны быть конкретные предложения, как согласовать секторальное законодательство в соответствии с правом Евосоюза.

Координировать процесс будет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году.

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