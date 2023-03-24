Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких сферах наибольший прогресс

Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Был обнародован ежегодный отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2022 год. Общий прогресс исполнения соглашения увеличился на 9%.
Отмечается, что наибольший прогресс достигнут в таких областях:
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина, несмотря на полномасштабную войну, продолжила активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС.
"Заканчиваем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап - переговоры о членстве в ЕС", - сказала она.
Так, за 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно соглашению демонстрируют такие показатели:
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к началу переговоров о членстве в ЕС уже в этом году. Теперь готовность необходима со стороны ЕС.
РБК-Украина анализировало, когда Украина может вступить в ЕС и какие требования Брюсселя еще предстоит выполнить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.