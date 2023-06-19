Украина выполнила 2 из 7 условий для вступления в ЕС, - Reuters

По данным агентства, в отчете планируется подчеркнуть прогресс по вступлению, которое Украина достигла, несмотря на начатую Россией войну.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о том, чтобы украсить реальность, а о признании прогресса, например, были известны антикоррупционные дела, которые можно было бы назвать", – рассказал источник Reuters.

Вступление Украины в Европейский Союз

Украина подала заявление на вступление в Европейский Союз 28 февраля 2022 года, четыре дня спустя после начала полномасштабного вторжения РФ. А уже 23 июня Европейский Совет предоставил нашей стране статус кандидата на вступление.

С марта 2021 года по февраль 2022 года 8 стран-членов ЕС подписали декларации о поддержке европейской перспективы Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.