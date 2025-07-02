Украина выходит из Оттавской конвенции: когда начнут производство противопехотных мин

Украина решила выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Украинские производители уже готовятся запустить выпуск.
Об этом заявил, Федор Вениславский, народный депутат Украины, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.
По его словам, чтобы частные и государственные компании начали производство противопехотных средств поражения, достаточно лишь денонсации Оттавской конвенции.
"Наше государство способно наладить собственный выпуск противопехотных мин и покупать их у государств, которые не ратифицировали конвенцию. Сейчас уже идет подготовка к производству таких средств сдерживания в Украине", - сказал нардеп.
Вениславский отметил, что противопехотные мины будут служить как заградительные сооружения и фактор сдерживания врага. Они будут устанавливаться с картами минных полей, что позволит быстро разминировать территории после завершения боевых действий.
Напомним, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. И поручил принять немедленные меры.
Министерство иностранных дел Украины подробно объяснило, почему Украина отказалась от ограничений на мины.
Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. Ранее такое решение уже приняли Польша, Литва, Латвия и Финляндия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.