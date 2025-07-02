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Украина выходит из Оттавской конвенции: когда начнут производство противопехотных мин

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина решила выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Украинские производители уже готовятся запустить выпуск.

Об этом заявил, Федор Вениславский, народный депутат Украины, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.

По его словам, чтобы частные и государственные компании начали производство противопехотных средств поражения, достаточно лишь денонсации Оттавской конвенции.

"Наше государство способно наладить собственный выпуск противопехотных мин и покупать их у государств, которые не ратифицировали конвенцию. Сейчас уже идет подготовка к производству таких средств сдерживания в Украине", - сказал нардеп.

Вениславский отметил, что противопехотные мины будут служить как заградительные сооружения и фактор сдерживания врага. Они будут устанавливаться с картами минных полей, что позволит быстро разминировать территории после завершения боевых действий.

 

 

Выход из конвенции

Напомним, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. И поручил принять немедленные меры.

Министерство иностранных дел Украины подробно объяснило, почему Украина отказалась от ограничений на мины.

Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. Ранее такое решение уже приняли Польша, Литва, Латвия и Финляндия.

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