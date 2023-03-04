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Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощности, - Галущенко

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на планы россиян, Украина в завершение отопительного сезона выходит с профицитом мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Россия задействовала беспрецедентные силы, надеясь оставить украинцев в течение зимы 2022 - 2023 гг. без света, водо- и теплоснабжения и с разрушенной энергетикой. Планы врага потерпели крах", - заявил министр.

Галущенко сообщил, что Украина, несмотря на все попытки россиян, выходит из профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля, а главное с опытом и поддержкой мощной международной коалиции.

Глава Минэнерго сообщил, что военное влияние на украинскую энергосистему со стороны агрессора было и остается беспрецедентным. Всего с октября прошлого года россиянами по энергетической инфраструктуре Украины была совершена 31 воздушная атака, из которых 14 массированы ракетные удары и 17 - атак группами дронов-камикадзе.

Напомним, ранее Галущенко сообщил, что свет в Украине больше не будут выключать, если не будет новых ударов.

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