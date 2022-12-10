Украина будет отмечать День прав человека 10 декабря, - указ

Президент поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 10 декабря Дня прав человека в честь принятия Всеобщей декларации прав человека.

День прав человека отмечают 10 декабря, ведь именно в этот день в 1948 году Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - документ, в котором провозгласили неотъемлемые права, принадлежащие каждому человеку независимо от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в период действия военного положения отменены праздничные дни, поэтому трех дополнительных выходных на новогодние праздники не будет.

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