RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина будет отмечать День прав человека 10 декабря, - указ

Фото: Украина будет отмечать День прав человека 10 декабря (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому День прав человека будет отмечать каждый год 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Президент поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 10 декабря Дня прав человека в честь принятия Всеобщей декларации прав человека.

День прав человека отмечают 10 декабря, ведь именно в этот день в 1948 году Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - документ, в котором провозгласили неотъемлемые права, принадлежащие каждому человеку независимо от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в период действия военного положения отменены праздничные дни, поэтому трех дополнительных выходных на новогодние праздники не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВладимир Зеленский