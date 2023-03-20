Украина отправит 30 тысяч тонн пшеницы в Йемен

Отмечается, что вечером 19 марта балкер NEGMAR CICEK пришвартовали в порту "Черноморск", а уже по состоянию на 08:00 20 марта на него погрузили 7 тысяч тонн украинской пшеницы.

Добавим, что это уже шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine, цель которой предоставить украинскую пшеницу странам, которые страдают голода.

К тому же, сегодня из портов Большой Одессы вышли три судна со 154 тысячами тонн агропродукции для Азии и Европы.

С 1 августа из одесских портов вышли 828 судов, которые экспортировали 25,1 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение продлили на 120 дней.

При этом в МИД РФ заявили, что якобы давали согласие на продление соглашения только на 60 дней, что противоречит условиям документа.

В ООН подтвердили продление зернового соглашения, но не уточнили, на какой именно срок.

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