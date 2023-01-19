Из-за саботажа РФ инспекций судов в Босфоре мир недополучает миллионы тонн продовольствия

Из-за действий России с октября 2022 года украинские порты вынуждены работать на половину своих мощностей, а мир недополучает миллионы тонн продовольствия.

Как отмечается в сообщении министерства, уменьшился объем флота на вход в порты под загрузку, объем экспорта снизился на 3 млн тонн ежемесячно. Главная причина - целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов.

"Начиная с октября 2022 года делегация РФ в Совместном координационном центре (СКЦ) начала искусственно тормозить процесс инспекции судов. Во-первых, как только объем экспорта начал расти, российская сторона сократила количество инспекционных команд с 5 до 3 без какого-либо объяснения. Во-вторых, искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций из-за проверки показателей работы судов, которые не регламентированы документами СКЦ и не имеют никакого отношения к зерновому соглашению. Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по выдуманным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продления инспекции", - объяснил Руслан Сахаутдинов, представитель Украины в СКЦ.

По данным Мининфраструктуры, при полноценном функционировании коридора объемы украинского экспорта продовольствия на мировые рынки должны составлять 25-29 млн тонн. С 1 августа 2022 года 17,8 млн тонн украинской агропродукции на 659 судах было экспортировано из портов Большой Одессы - Одесса, Черноморск и Южный - в 40 стран мира.