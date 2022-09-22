Украина отправила четвертое зафрахтованное ООН судно с зерном для Афганистана

В четверг, 22 сентября, четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с украинской пшеницей в Афганистан. На его борту - 30 тысяч тонн продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины

Известно, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена ​​жителям Афганистана. В настоящее время население этой страны страдает от продовольственного кризиса.

"Балкер BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, покинул Одесский порт с 30 тысяч тонн пшеницы на борту", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, буквально 17 сентября из порта "Черноморск" вышел балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Он отправился в Эфиопию с 30 тысячами тонн пшеницы.

Напомним, по данным ООН, из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек. Из них 70 миллионов из-за войны в Украине.

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