Украина востановит энергетику на новых принципах, - Минэнерго

Украина стремится отстраивать свою энергосистему на принципах децентрализации, устойчивости к военным вызовам, а также развитию зеленой энергетики и ее атомной составляющей как ключевой генерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .
По данным пресс-службы, во время онлайн-встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм говорилось о сотрудничестве в восстановлении украинской энергосистемы после массированных российских атак.
"Наше видение: это постепенное замещение мощностей тепловой генерации, наиболее пострадавшей от российских атак, современными безуглеродными технологиями. Именно поэтому Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США по внедрению технологий малых модульных реакторов", - отметил Галущенко.
Одним из инструментов достижения этих целей стороны отметили инициативу администрации США NetZero World. Украина присоединилась к ней на Климатическом саммите COP26.
Напомним, глава Штаба по подготовке к отопительному сезону, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что в Украине уже восстановили более55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры.