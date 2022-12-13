Украина возобновила работу всех атомных энергоблоков, которые она контролирует - Минэнергетики

Сообщается, что 13 декабря в 1:09, после возобновительного ремонта, к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, выведенный из строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов российских оккупантов. В настоящее время продолжается набор мощности.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

При этом оккупанты все еще блокируют включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от украинской энергосистемы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве более чем на два часа сократилось среднее время отключений электроэнергии за последние две недели.

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